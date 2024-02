POL-HOM: Raubüberfall auf Tankstelle in Mandelbachtal-Habkirchen

Homburg (ots) - In der Nacht vom Samstag auf Sonntag (17. Auf 18.02.2024), in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 01:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Eichwald" in Homburg Jägersburg, in Höhe des Anwesens Nr. 49., zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher (vermutlich Pkw) streifte beim Ausparken einen Skoda mit Homburger Kreiskennzeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der ...

