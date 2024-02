Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 21.02.2024 kam es in Homburg auf dem Parkplatz entlang der Uhlandstraße bei den Elektro-Ladesäulen hinter dem Christian-Weber-Platz zu einer Verkehrsunfall-flucht. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug (Mercedes-Benz, C-Klasse) zwischen 08:05 Uhr und 09:45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum schlug eine bislang unbekannte Person, vermutlich eine Fahrzeugtür, gegen das Fahrzeug des Geschädigten, wodurch dieses beschädigt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell