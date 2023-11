Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann entblößt sich auf der Straße - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Mittwoch (29.11.2023) in der Straße Kühwasen mit heruntergezogener Hose einer Frau entgegengekommen. Die 18-Jährige ging die Straße Kühwasen in Richtung Buowaldstraße als ihr gegen 16.20 Uhr ein Mann entgegenkam der seine Hose sowie Unterhose bis zu den Knöcheln heruntergezogen hatte und mit entblößtem Glied in ihre Richtung schaute. Daraufhin änderte die Frau die Richtung und alarmierte kurz darauf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der Mann soll 50 bis 60 Jahre alt sein und eine blaue Jeanshose sowie eine schwarze Winterjacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

