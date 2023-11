Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (29.11.2023) einen 18-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Waren im Wert von über 200 Euro aus einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße gestohlen zu haben. Der 59-jährige Ladendetektiv beobachtete den Mann gegen 16.30 Uhr, wie dieser Kleidungsstücke in eine Umkleidekabine mitnahm. Als er diese kurze Zeit später wieder mit einer mitgeführten Tasche verließ, sprach ihn der Detektiv nach dem Kassenbereich an und bat ihn in sein Büro. Dort übergab der 18-Jährige die Kleidungsstücke, welche er in der präparierten Tasche verstaut hatte. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin fest. Der 18-jährige Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstags (30.11.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

