Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Personenfahndung nach vermisster Person

Homburg (ots)

Seit dem 22.02.2024, 07:00 Uhr wird die 81-jährige Anita T. aus Homburg-Reiskirchen vermisst. Frau T. verließ am heutigen Morgen gegen 07:00 Uhr ihre Wohnung in der Jägersburger Straße in Homburg-Reiskirchen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Frau T. ist an Alzheimer erkrankt. Ihr Gang ist unsicher und sie ist sie auf Medikamente angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau T. in einer hilflosen Lage befindet oder ihr ein Leid zugestoßen sein könnte.

Personenbeschreibung:

ca. 154cm, zierliche Statur, hellblonde Haare, trägt normalerweise eine Brille, vermutlich ro-sa Schuhe und blaues Oberteilt, führt vermutlich eine rote Tasche mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) oder jeder anderen PI in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell