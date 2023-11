Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW-Seitenfenster beschädigt

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 16.11.2023 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 15:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW auf dem Parkplatz am Dammweg in Altenkirchen. Dabei wurde an einem blauen Kleinwagen das hintere Seitenfenster auf der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Altenkirchen, unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per Email an pialtenkirchen@polizei.rlp.de, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell