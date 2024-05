Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fußgängerin tödlich verletzt: Ermittlungen zur Identität laufen; Zwei Einbrecher in Spielhalle; Tresor aus Tierfachgeschäft geklaut und auf Autobahn entsorgt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fünf Zweiräder beschädigt und abgehauen: Wer hat etwas beobachtet? - Offenbach

(fg) Fünf in der Aschaffenburger Straße im Bereich der 30er-Hausnummern geparkte Motorräder beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagabend und machte sich anschließend davon. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 30.000 Euro. Gegen 23 Uhr meldete sich ein Zeuge und gab an, ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen zu haben. Als er aus dem Fenster schaute, habe er mehrere umgefahrene Motorräder festgestellt und die Polizei informiert. Die Zweiräder (BMW, Piaggio, Kawasaki) waren vor einer dortigen Fahrschule abgestellt. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Fußgängerin tödlich verletzt: Ermittlungen zur Identität laufen - Obertshausen

(fg) Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Bieberer Straße im Bereich der 160er-Hausnummern ein Verkehrsunfall, wobei eine Fußgängerin tödliche Verletzungen davontrug. Im Zuge der Unfallaufnahme und der weiterführenden Ermittlungen konnte die Identität der Verstorbenen bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden; die Polizei sucht daher mögliche Angehörige oder Verwandte, die die Seniorin vermissen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 34-Jähriger kurz nach 14 Uhr in seinem Sprinter rückwärts in Schrittgeschwindigkeit auf der Rückseite der Wohnhäuser der Berliner Straße in Richtung Bieberer Straße unterwegs. Nach der Kurve zur Berliner Straße übersah der Lenker im Zuge des Rückwärtsfahrens offenbar die Fußgängerin; es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus an ihren Verletzungen. Zeugen des Unfallgeschehens sowie Personen, die Hinweise zur Identität der verstorbenen Seniorin geben können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

3. Pick-Up geklaut: Wer kann Hinweise geben? - Rodgau / Nieder-Roden

(lei) Eines dunkelgrauen RAM 1500 im Wert von zirka 70.000 Euro haben sich Unbekannte in der Nacht zu Samstag in der Elbestraße illegalerweise bemächtigt. Gegen Mitternacht verschafften sich die Autoknacker auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Pick-Up mit OF-Kennzeichen, starteten diesen und brausten damit davon. Wer Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Wagens geben kann, wird gebeten, sich unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

4. Zwei Einbrecher in Spielhalle - Seligenstadt

(cb) Zwei Einbrecher drangen am Montagmorgen in eine Spielhalle in der Industriestraße (10er Hausnummern) ein und waren offensichtlich auf der Suche nach Bargeld. Die beiden bislang unbekannten Täter gelangten gegen 4.35 Uhr über eine Seitentür in die Spielothek. Die Männer sind zwischen 1,75 Metern und 1,90 Metern groß sein und trugen schwarze Masken vor dem Gesicht. Einer der Unbekannten hatte eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe, eine dunkle Hose mit braunem Gürtel sowie dunkle Schuhe an. Sein Begleiter war mit einer schwarzen Jacke mit einem weißen Aufkleber auf Höhe der linken Brust, einer Hose mit Symbol auf dem linken Oberschenkel und schwarzen Schuhen bekleidet. Im Innenraum der der Spielhalle brachen sie eine leere Geldkassette auf und flüchteten anschließend über den Nebeneingang in unbekannte Richtung. Die beiden bis dato unbekannten Täter wurden während der Tat videografiert. Die Beamten des Einbruchkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der 069 8098-1234 entgegen.

5. Tresor aus Tierfachgeschäft geklaut und auf Autobahn entsorgt - Offenbach/ Bundesautobahn 3

(cb) Auf den Tresor mit dem darin befindlichen Bargeld aus einem Tierfachgeschäft in der Mühlheimer Straße (140er Hausnummern) hatten es am Sonntagmorgen offensichtlich Einbrecher abgesehen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster und anschließend zerstörte Schiebetüren Zutritt zu dem Büroraum. Aus diesem klauten sie den massiven Tresor, indem sie ihn aus dem Geschäft zu einem bereitgestellten Fahrzeug schoben und verluden. Der Tresor konnte am Sonntagmittag, gegen 13.15 Uhr, im Bereich der A3 auf Höhe des Offenbacher Kreuzes in Fahrtrichtung Köln aufgefunden werden. Der Geldschrank war an der Rückseite aufgeflext, das Geld darin fehelte. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf 10.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die ermittelnde Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

6. Wahlplakat heruntergerissen und beschädigt - Dreieich

(cb) Ein Zeuge meldete am Sonntagnachmittag mehrere Personen in der Bahnhofstraße/ Eifelstraße, welche mehrere Wahlplakate mit sich trugen und die im Verdacht stehen, mindestens ein anderes Wahlplakat beschädigt zu haben. Ersten Erkenntnissen nach hatte eine Person aus der neunköpfigen Gruppe zuvor ein Plakat von einem Laternenmast entfernt. Die eine Hälfte des Plakates wurde auf den Boden abgelegt, während die andere Hälfte zusammengerollt im nahegelegenen Mülleimer entsorgt wurde. Die eingesetzten Beamten konnten die neun Leute im Alter zwischen 17 und 33 Jahren in unmittelbarer Nähe antreffen und eine Personenkontrolle durchführen. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Offenbach 21.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell