POL-OF: Sieben neue Sicherheitsberater für Senioren im Polizeipräsidium Südosthessen ausgebildet

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Nach Einbruch in Stadtbibliothek: Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest - Offenbach (fg) Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte am Dienstagabend nach einem Einbruch in die Stadtbibliothek in der Herrnstraße einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. ...

mehr