Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Taschen aus Auto geklaut: Zeugen gesucht; Scheiben von Schule eingeworfen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Taschen aus Auto geklaut: Zeugen gesucht - Hanau

(lei) Sie hatte ihr Auto offenbar nur kurze Zeit nicht im Blick, da geschah es: Scheibe kaputt, Sachen weg und ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Passiert ist dies einer Frau, die ihren blauen Polo am Mittwochmorgen im Talweg auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Ein Unbekannter hatte dabei im Zeitraum zwischen 10.35 und 10.45 Uhr die Fahrerscheibe des VW eingeschlagen, aus dem Innenraum unter anderem das Handy sowie einen Rucksack samt Inhalt entnommen und anschließend das Weite gesucht. Im Nachgang konnte das Handy der Geschädigten geortet und dieses, sowie weitere Teile der Beute bei Hainburg aufgefunden werden. Nach den übrigen Gegenständen und dem Dieb suchen die Beamten nun weiter. Zeugen melden sich daher bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Polizeistation Großauheim.

2. Scheiben von Schule eingeworfen - Nidderau

(lei) Wer hat die Scheiben der Kurt-Schumacher-Schule am Rudolf-Walther-Platz beschädigt? Zur Klärung dieser Frage hat die Polizei in Hanau Ermittlungen eingeleitet, bei denen die Beamten nun auch Zeugen der Tat suchen. Unbekannte hatten dort in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 7 Uhr, offenbar Steine gegen die Verglasung beworfen, wobei zwei Fenster zu Bruch gingen (Schaden rund 1.500 Euro). Hinweise nimmt die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Offenbach, 23.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

