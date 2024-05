FW-Schermbeck: Auslaufende Betriebsmittel

Schermbeck (ots) - Um 21:16 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck am vergangenen Freitag mit dem Einsatzstichwort "Müll-/Containerbrand" zur Schienebergstege alarmiert. Hier brannte zuvor ein Kleinmüllbehälter. Dieser wurde von den Einsatzkräften mit der Kübelspritze abgelöscht. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für den Löschzug endete der Einsatz um 21:34 Uhr. Rückfragen bitte an: ...

