Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Sturmschaden Dämmerwalder Strasse

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

Am Dienstagabend wurde der Löschzug Schermbeck gegen 19:45 Uhr mit dem Stichwort H2- Sturmschaden" an die Einsatzstelle "Dämmerwalder Strasse" alarmiert. An der Einsatzstelle drohte ein abgebrochener Ast in circa 7m Höhe auf die Fahrbahn zu stürzen. Der Ast wurde über die Drehleiter entfernt. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 20:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell