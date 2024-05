Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorradfahrer tödlich verunfallt

Bielefeld (ots)

SSC- Bielefeld-Ummeln - Am 16.05.2024 kam es gegen 16.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Brockhagener Straße in Bielefeld-Ummeln. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 57 Jahre alter Motorradfahrer mit seinem Krad Yamaha die Brockhagener Straße in Richtung Bielefeld. In Höhe der Holtkampstraße bemerkte er offensichtlich zu spät einen verkehrsbedingt wartenden Pkw. Beim Versuch, diesem Pkw auszuweichen, kam der Motorradfahrer zu Fall und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw Nissan. Dabei erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 64 Jahre alte Nissanfahrer aus Harsewinkel erlitt einen schweren Schock und wurde einem Gütersloher Krankenhaus zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld sichergestellt. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde das Unfallaufnahmeteam aus Bielefeld eingesetzt. Die Brockhagener Straße ist aufgrund der Unfallaufnahme noch längerfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

