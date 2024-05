Polizei Bielefeld

POL-BI: Peugeot-Dieb auf der Autobahn gestoppt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brönninghausen- BAB 2- Autobahnpolizisten nahmen am Mittwoch, 15.05.2024, einen PKW-Dieb vorläufig fest.

Während der Streifenfahrt auf der A 2 in Richtung Hannover fiel Polizisten gegen 12:10 Uhr ein Peugeot 3008 mit französischen Kennzeichen auf. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass das Fahrzeug in Frankreich als gestohlen gemeldet war.

Die Beamten hielten den Peugeot-Fahrer auf dem Parkplatz Lipperland-Süd an und kontrollierten ihn. Der 23-Jährige aus Dunkirque/ Frankreich konnte den Polizisten keinerlei Papiere aushändigen. Er behauptete das Fahrzeug gehöre einem Freund und er sei im Besitz einer französischen Fahrerlaubnis. Recherchen ergaben, dass der Täter in Frankreich bereits wiederholt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ein Abschleppunternehmen transportierte den sichergestellten Peugeot ab. Die Autobahnpolizisten nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest und transportierten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell