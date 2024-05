Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkene Frau fährt zwei Schilder um

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Eine Autofahrerin kollidierte am Mittwochabend, 15.05.2024, mit zwei Verkehrsschildern auf dem Lipper Hellweg. Der Führerschein der alkoholisierten Frau wurde beschlagnahmt.

Gegen 20:00 Uhr befuhr eine 44-jährige Bielefelderin mit ihrem VW Golf den Lipper Hellweg in Richtung stadteinwärts. In Höhe Am Siebrassenhof verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, überfuhr eine Überquerungshilfe für Fußgänger und die dort befindlichen zwei Verkehrszeichen. Die Golf-Fahrerin rief daraufhin die Polizei an und informierte diese über ihren Unfall. Vor Ort bemerkten die Polizisten eine Alkoholisierung der Frau. Da ihr Atemalkoholtest positiv verlief, wurde auf der Polizeiwache Ost durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Der Gesamtschaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt.

