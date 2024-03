Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ehrang - Verfolgungsfahrt durch Ehrang

Trier (ots)

Am 29.03.2024 gegen 16:40 Uhr ereignete sich in Trier-Ehrang eine Verfolgungsfahrt mit einem Kleinkraftrad. Eine Streife der Polizeiinspektion Schweich beabsichtigte das Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, als der Fahrer mit teilweise ca. 100 km/h durch den Ortskern von Trier-Ehrang flüchtete. Mittels Befahren eines Fußgängerwegs konnte der Fahrer schließlich flüchten. Im Rahmen der nachträglichen Ermittlungen konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden. Ihn erwarten ein Strafverfahren aufgrund eines illegalen Straßenrennens und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise über den Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell