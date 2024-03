POL-PDTR: Baum stürzt auf fahrendes Auto

Konz (ots) - Am heutigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein 11-jähriges Mädchen durch einen Hundebiss leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zu Folge ging das Mädchen in der Wiltinger Straße in Konz spazieren, als plötzlich ein freilaufender Schäferhund auftauchte und dieses in den linken Arm biss. Durch beherzt eingreifende Baustellenarbeiter konnte der Hund vertrieben und so Schlimmeres verhindert werden. Das ...

mehr