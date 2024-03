Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 11-jähriges Kind durch Hundebiss leicht verletzt

Konz (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein 11-jähriges Mädchen durch einen Hundebiss leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zu Folge ging das Mädchen in der Wiltinger Straße in Konz spazieren, als plötzlich ein freilaufender Schäferhund auftauchte und dieses in den linken Arm biss.

Durch beherzt eingreifende Baustellenarbeiter konnte der Hund vertrieben und so Schlimmeres verhindert werden. Das Mädchen wurde durch den Hundebiss glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der verantwortliche Hundehalter konnte seitens der Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen "Fahrlässiger Körperverletzung" eingeleitet.

Das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung in Konz wurde über den Vorfall informiert, um in eigener Zuständigkeit weitere Maßnahmen in die Wege zu leiten.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Tel. 06581/9155-0 oder der Polizeiwache Konz unter der Tel. 06501/9268-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell