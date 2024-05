POL-BI: Ladung verteilt sich auf A 2 - Polizisten räumen mit Autofahrern Trümmerteile zur Seite

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 14.05.2024, brach ein Fahrraddieb sein Vorhaben ab, als er von einem Zeugen angesprochen wurde. Polizisten konnten den Mann kurz darauf kontrollieren. Gegen 13:20 Uhr bemerkte ein Zeuge Am Stadtholz, in Höhe der Leibnizstraße, einen Mann, der neben einem Fahrrad hockte und sich auffällig verhielt. Kurz darauf erkannte er, dass die Person das Fahrradschloss mit ...

mehr