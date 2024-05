Polizei Bielefeld

POL-BI: Tiefstehende Sonne beeinträchtigt Sicht - Unfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Ein PKW-Fahrer bemerkte am Dienstagnachmittag, 14.05.2024, das für ihn bestehende Rotlicht aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Querenden.

Ein 58-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Opel die Straße Rabenhof in Richtung Eckendorfer Straße und beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Vogteistraße zu überqueren. Als er gegen 15:10 Uhr losfuhr, nahm er das für ihn bestehende Rotlicht nicht wahr. In der Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Citroen eines 52-Jährigen aus Hiddenhausen, der die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts und bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr.

Rettungssanitäter verarzteten den leichtverletzten 52-Jährigen am Unfallort und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 17500 Euro geschätzt.

Der 58-Jährige gab gegenüber den Polizisten an, durch die tiefstehende Sonne geblendet gewesen zu sein und das Rotlicht nicht wahrgenommen zu haben.

