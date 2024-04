Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittag, 10.04.2024, hat ein Auffahrunfall in der Schaffhauser Straße in WT-Tiengen zwei Leichtverletzte gefordert. Gegen 15:00 Uhr war eine 30-jährige VW-Fahrerin einem BMW ins Heck geprallt. Der 62 Jahre alte BMW-Fahrer hatte wegen eines auf ein Tankstellengelände abbiegenden Fahrzeuges angehalten. Die Fahrenden verletzten sich leicht. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Zur Bergung selbiger musste die Straße komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20000 Euro.

