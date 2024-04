Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auffahrunfall - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2024, gegen 12:10 Uhr, hat sich ein Autofahrer bei einem Auffahrunfall an einer Einmündung zur B 314 bei Ofteringen leicht verletzt. Der 55-jährige Ford-Fahrer war einem am Ende der K 6567 verkehrsbedingt wartenden Auto aufgefahren. Dieser 48 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Ford-Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Es entstand Sachschaden von je 5000 Euro an den beiden Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell