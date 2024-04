POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Pkw

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 10.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 13.15 Uhr bis 16.00 Uhr, entwendete ein Unbekannter in Stetten ein E-Mountainbike der Marke Flyer. Das E-Mountainbike stand verschlossen auf einem Fahrradabstellplatz in der Käppelestraße. Der Diebsstahlschaden beträgt etwa 3.800 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

