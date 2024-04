POL-FR: Eichstetten: Polizei sucht nach zwei Wohnungseinbrüchen Zeugen

Freiburg (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch, 10.04.2024, in ein Fahrradgeschäft in der Bundesstraße in Heitersheim eingebrochen. Zeugen verständigten gegen 4.45 Uhr die Polizei. Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin zur Tatörtlichkeit, beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter jedoch ...

