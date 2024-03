Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 01.03.24, 06:00 Uhr bis 05.03.24, 16:00 Uhr gewaltsam in vier Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schmöllnschen Straße eingebrochen. Bei weiteren vier Keller misslang es den Tätern, in die Räume einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 59940/2024 in Verbindung zu setzen. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell