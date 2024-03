Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch misslungen

Gera (ots)

Gera. Beim Eindringen in einen Frisörsalon in der Arminiusstraße scheiterten unbekannte Täter. So versuchten der oder die Täter vergeblich, gewaltsam in das Objekt einzudringen. Die Unbekannten verließen das Objekt unverrichteter Dinge und verursachten Sachschaden. Die Kripo Gera ermittelt zum Fall und sucht nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge kann die Tatzeit auf den Zeitraum vom 26.02.2024 bis zum 04.03.2024 eingegrenzt werden. (Bezugsnummer 0059294/2024)

