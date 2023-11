Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231112 - 2071 Frankfurt - Innenstadt: Polizist schreitet nach Körperverletzung ein und wird bestohlen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein Polizeibeamter trennte am Samstagmorgen (11.11.2023) in der B-Ebene der Konstablerwache zwei sich streitende Männer voneinander. Zuvor musste er seinen Rucksack abstellen. Diese Gelegenheit ließ sich ein Langfinger nicht entgehen, welcher den festnehmenden Polizisten beklaute und den Rucksack an sich nahm. Doch wenig später kam es zur Festnahme des Diebes.

Gegen 05:55 Uhr befand sich ein uniformierter Polizeibeamter auf dem Weg zu seiner Dienststelle, als dieser in der B-Ebene der Konstablerwache Zeuge einer Körperverletzung wurde. In der Folge trennte er zwei Kontrahenten voneinander, fesselte denn Beschuldigten mit Handschellen und hielt diesen fest, bis weitere Unterstützung eintraf. Zuvor hatte er seinen Rucksack abgestellt, den jedoch ein unbekannter Mann an sich nahm und sich dann entfernte.

Im Laufe des Vormittags, während der laufenden Ermittlungen, erhielt die Polizei Kenntnis über die Festnahme zweier Taschendiebe, welche Beamte der Bundespolizei festgenommen hatten. Einer von ihnen konnte nach Videoauswertung eindeutig als Täter des Rucksackdiebstahls identifiziert werden.

Im weiteren Verlauf führte der 23-jährige Festgenommene die Beamten zu einem Hotel in die Münchener Straße. In einem angemieteten Zimmer konnte schließlich auch der Rucksack des bestohlenen Beamten aufgefunden werden sowie ein Smartphone, das mutmaßlich aus einer weiteren Tat stammt. Der Rucksack konnte dem geschädigten Beamten wieder ausgehändigt werden.

Für den wohnsitzlosen Beschuldigten ging es in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen. Seinem "Kumpanen" ereilte das gleiche Schicksal. Beide müssen sich wegen mehrfachen Diebstahls verantworten.

