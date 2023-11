POL-F: 231112 - 2070 Frankfurt - Westend-Nord: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots) - (ha) Am 09.11.2023 (Donnerstag) schlugen vier Personen einen 68-jährigen Mann nach Verlassen eines Freudenhauses nieder und raubten ihn aus. Einer der Täter konnte im Nahbereich festgenommen werden. Gegen 19:15 Uhr verließ ein 68-jähriger Mann ein Bordell in der Moselstraße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Eine weibliche Person tanzte ihn an und ...

mehr