Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Arztpraxis

Gera (ots)

Gera. Der oder die unbekannten Täter drangen in den Abendstunden des gestrigen Montags (04.03.2024) im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 23:30 Uhr gewaltsam in ein Gebäude in der Wiesestraße ein. Im Gebäude selbst verschaffte sich der oder die Unbekannten fortfolgend Zutritt zu einer Arztpraxis. Zur Beute des Täters kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden. Bekannt ist, dass der Unbekannte Sachschaden am Objekt hinterließ. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Gera zu melden. (Bezugsnummer: 0058782/2024) (PZ)

