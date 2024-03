LPI-G: 16-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Greiz (ots) - Weida. Zwischen dem 01.03.2024 und dem 04.03.2024 brachen Unbekannte in das Umspannwerk in Weida, An den Nonnenfeldern, ein und entwendeten Kupferkabel im Wert von mehreren 10 000 Euro. Auf dem Gelände zerlegten die Täter das auf Kabeltrommeln befindliche Kupferkabel in handliche Stücke und verluden diese auf ein bereitgestelltes Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0058554/2024. ...

