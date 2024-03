LPI-G: Polizeieinsatz in Naulitzer Straße

Gera (ots) - Gera. Unbekannte Täter scheiterten beim Versuch, gewaltsam in ein Schulgebäude in der Otto-Worms-Straße einzudringen. Die Tatzeit kann auf den gestrigen Montag (04.03.2024), zwischen 05:40 Uhr und 12:30 Uhr eingegrenzt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Zeugenhinweise zum vorliegendem Sachverhalt nimmt die Kripo Gera entgegen, welche wegen des versuchten Einbruches ermittelt. ...

