Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter entkommen unerkannt

Gera (ots)

Gera. In gleich mehrere leerstehende Gewerbeeinheiten versuchten unbekannte Täter in der Schleizer Straße einzudringen. Die Tatzeit kann auf Zeitraum zwischen dem 19.02.2024 und 05.03.2024 eingegrenzt werden. Durch gleich mehrere Versuche, in die Objekte zu gelangen, entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) ermittelt zum Fall und nimmt zugleich Zeugenhinweise unter Angabe der Bezugsnummer 0059779/2024 entgegen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell