POL-DEL: Lsndkreis Wesermarsch: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Butjadingen ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 11.05.2024, kam es gegen 09:00 Uhr auf der Straße "Stollhammer Deich" zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, indem ein Verkehrszeichen bewusst auf die Straße gelegt und nachfolgend von einem Geschädigten mit dessen Pkw überfahren wurde. Ein 20-jähriger aus Butjadingen befuhr dabei mit seinem Pkw die Straße "Stollhammer Deich" aus Butjadingen kommend in Rtg. Augustgroden. Beim Durchfahren einer Kurve gelang es nicht mehr, einem bewusst auf die Fahrbahn gelegten Verkehrszeichen auszuweichen, so dass es vom Pkw überfahren wurde. Hierdurch entstand Sachschaden am Pkw. Das Verkehrszeichen, bei dem sich sich um eine in Kurven eingesetzte Richtungstafel handelte, war im Vorfeld offensichtlich aus dem Boden gerissen worden. Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Nordenham unter der Rufnummer 04731-26940 in Verbindung zu setzen.

