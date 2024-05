Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pärchen entwendet in Wildeshausen Pflanzen aus Vorgärten ++ Verfolgung durch Geschädigte ++ Täterpaar durch Polizei gestellt

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 11.05.2024, konnte gegen 01:00 Uhr durch aufmerksame Geschädigte von der Polizei ein Pärchen gestellt werden, dass im Vorfeld an zwei Örtlichkeiten in Wildeshausen u. a. Kübelpflanzen entwendet hatte. Die Bewohner eines Hauses im Ochsenbergweg bemerkten dabei auf ihrem Grundstück zwei Personen, die zunächst Kübelpflanzen in den mitgeführten Pkw geladen hatten und kurz darauf davonfuhren. Parallel zur Alarmierung der Polizei wurde der Pkw verfolgt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die beiden Personen von einem Grundstück in der Jochen-Klepper-Straße weitere Blumen in ihren Pkw verbrachten. Kurz darauf wurden sie von der eintreffenden Polizei gestellt. Während die Blumen wieder zurück an den angestammten Platz kamen, erwartet das geständige Pärchen, einen 27-Jährigen und eine 29-Jährige aus Wildeshausen, ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

