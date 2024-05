Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierte Fahrzeugführerin beschädigt in Berne geparkten Pkw

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 10.05.2024, befuhr eine 28-jährige, alkoholisierte Oldenburgerin mit dem Pkw gegen 22:00 Uhr in Berne die Straße Heidplacken und beschädigte dabei einen geparkten Pkw. Andere Verkehrsteilnehmer waren aufgrund der auffälligen Fahrweise der Verursacherin gefolgt und hatten zeitgleich die Polizei verständigt. Kurz vor deren Eintreffen konnten die Zeugen feststellen, wie die Oldenburgerin in der Straße Heidplacken in Berne mit ihrem Pkw irrtümlich auf ein Privatgrundstück fuhr und im Rahmen eines folgenden Wendemanövers einen geparkten Pkw beschädigte. Hier endete die Fahrt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei der Frau eine Atemalkoholkonzentration von 1,74 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines folgten.

