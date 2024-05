Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Betrüger geben sich als Polizei aus; Wer hat die Gitarre geklaut?; Unfallflucht: Skoda musste entgegenkommendem Auto ausweichen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Betrüger geben sich als Polizei aus - Erlensee/Rückingen

(cb) Eine Rentnerin wurde am Donnerstagmorgen durch bislang unbekannte Täter telefonisch kontaktiert. Der Anrufer, ein Mann mit weiblich klingender Stimme sprach Deutsch mit Schweizer Akzent und gab vor Polizist zu sein. Er gaukelte der Seniorin vor, dass man Kenntnis von einem Überfall auf sie habe und man nun zu ihr komme, um ihre Wertgegenstände sicher in Verwahrung zu nehmen. Kurz darauf erschien ein zwischen 1,60 und 1,70 Meter großer Mann mit kurzen dunkeln Haaren und dunklem Vollbart, welcher ein dunkles Basecap aufhatte, an ihrer Tür. Dieser Täter wird vom Alter her auf Anfang 30 geschätzt. Er stellte sich der Rentnerin mit wohl falschem Namen vor. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke. Die ältere Dame ließ den vermeintlichen Polizisten ins Haus und zeigte ihm den Schmuck. Nur wenige Minuten später verließ dieser die Wohnung, jedoch ohne die Wertgegenstände mitzunehmen. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. 135 Verstöße festgestellt: Fahrzeugbreite überschritten - Autobahn 66 / Gelnhausen - Gründau

(fg) In der Baustelle auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen-West und Gründau-Lieblos ist derzeit in beiden Fahrtrichtungen die Benutzung des linken Fahrstreifens nur für Fahrzeuge bis zu einer maximalen Breite von 2,10 Metern erlaubt. Da sich die Verkehrsteilnehmer oftmals nicht an das vorgeschriebene Vorschriftszeichen halten, kam es unter anderem deswegen in den vergangenen Wochen vermehrt zur Aufnahme von Verkehrsunfällen durch die für den Streckenabschnitt zuständige Polizeiautobahnstation Langenselbold. Eine Streifenbesatzung überwachte am Dienstagnachmittag für rund 45 Minuten den Verkehr in beide Fahrtrichtungen und stellte innerhalb dieser kurzen Zeitspanne 135 Verstöße fest. Auf die Fahrzeugführer kommt nun jeweils ein Verwarngeld von 40 Euro zu. Die Polizeiautobahnstation Langenselbold wird auch in Zukunft weiter präsent sein und den Verkehr im Baustellenbereich überwachen.

3. Wer hat die Gitarre geklaut? - Wächtersbach/Leisenwald

(cb) Ein Musiker steht nun ohne seine Gitarre da, denn diese haben bislang unbekannte Täter Sonntagnacht geklaut. Der Musiker trat gemeinsam mit seiner Band auf dem " Leisenwalder Heiratsmarkt" auf und stellte seine Gitarre "Siggi Braun Custom" im Wert von etwa 3.500 Euro gegen 2.30 Uhr im Festzelt ab. Als er sie gegen 3.30 Uhr wieder an sich nehmen wollte, musste er feststellen, dass das Musikinstrument geklaut wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

4. Radmuttern gelöst: Zeugen gesucht - Jossgrund/Pfaffenhausen

(cb) Ein 49-jähriger Mann parkte seinen blauen Ford Tourneo am Dienstagmorgen (14. Mai) auf einem Parkplatz in der Lohrhaupter Straße (einstellige Hausnummern). Am nächsten Tag kam er nachmittags zu seinem abgestellten Fahrzeug zurück und fuhr nach Hause. Auf der Fahrt bemerkte er ein Schlingern des Fahrzeuges sowie ein merkwürdiges Geräusch beim Bremsen, woraufhin er zur nächsten Werkstatt fuhr. Dort teilte man ihm später mit, dass an allen vier Reifen die Radmuttern vermutlich durch bislang unbekannte Täter gelöst waren. Die Polizei in Bad Orb, wo die Sache am Mittwoch (22. Mai) angezeigt wurde, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei den Beamten.

5. Wahlplakate beschädigt sowie entwendet - Schlüchtern

(fg) Unbekannte haben seit Beginn der Plakatierung im Rahmen der Europawahl rund 20 Plakate einer Partei in Schlüchtern und den dazugehörigen Stadtteilen beschädigt und/oder gänzlich entwendet. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen dem 1. Mai 2024 und der Anzeigenerstattung am 21. Mai 2024. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines politischen Hintergrunds. Hinweise daher bitte an die Kripo-Hotline unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Zwei Autos zerkratzt: Wer kann Hinweise geben? - Schlüchtern

(cb) Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen, welche Hinweise zu zwei Sachbeschädigungen an abgestellten Autos am Donnerstag in der Bahnhofstraße (20er Hausnummern) machen können. Ersten Ermittlungen nach wurden beide Autos, ein schwarzer Seat und ein blauer VW, gegen 8 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Beide Fahrzeugführerinnen kamen gegen 14.15 Uhr zu ihrem Wagen zurück und mussten jeweils einen langen Kratzer über die Fahrzeugseite feststellen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird durch die eingesetzten Ermittler auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 an die zuständige Polizei.

7. Unfallflucht: Skoda musste entgegenkommendem Auto ausweichen - Schlüchtern

(lei) Ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand am Donnerstagabend bei einer Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 3292. Ein 25-Jähriger war gegen 21.30 Uhr mit seinem weißen Skoda von Schlüchtern in Richtung Distelrasen unterwegs, als ihm in Höhe eines Parkplatzes ein dunkles Auto, das gerade ein anderes Fahrzeug überholte, auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 25-Jährige aus und touchierte mit seiner rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Der Überholende fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei in Schlüchtern bittet nun um Zeugenhinweise (06661 9610-0).

Offenbach, 24.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell