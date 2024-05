Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 22. Mai, zwischen 07.30 Uhr und 20.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Horster Straße eingedrungen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch Auftreten der Wohnungstür Zugang zu den Wohnräumen. Das Wohnzimmer wurde durchsucht, der Wohnzimmerschrank umgeworfen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht gesagt werden. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell