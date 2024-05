Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Norden (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen wurde als Radfahrende am Mittwoch, 22. Mai, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Das Kind war gegen 16.15 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg der Heessener Straße in Richtung Osten unterwegs. An der Einmündung Auf dem Loh wurde das Mädchen von dem Mercedes eines 70-Jährigen erfasst, welcher aus der Straße Auf dem Loh nach rechts auf die Heessener Straße abbiegen wollte. Die 10-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich leicht. Das Kind wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An dem Fahrrad entstand lediglich leichter Sachschaden. Der Mercedes wurde nicht beschädigt. (rs)

