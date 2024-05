POL-HAM: Einbruch in Büroräume am Marktplatz

Hamm-Mitte (ots) - Am Sonntagmorgen, 19. Mai, gegen 8.20 Uhr, beobachtete ein Jogger zwei verdächtige Männer, die eine Leergut-Kiste durch das Fenster eines Baustellenwagens an der Adenauerallee an sich nahmen. Eine umgehend alarmierte Streifenwagen-Besatzung konnte einen der beschriebenen Tatverdächtigen im Nordringpark antreffen. Auch eine Leergutkiste befand sich in der Nähe des 45-Jährigen aus Hamm. An dem ...

mehr