Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Otto-Hahn-Straße, Zahlautomat an Waschanlage aufgesprengt

Coesfeld (ots)

Ein Zeuge hatte am Freitag (29.12., 22:24 Uhr) einen lauten Knall wahrgenommen, sich aber nichts dabei gedacht und bei Nachschau am nächsten Morgen den beschädigten Automaten festgestellt. Tatbeute wurde hier nicht gemacht. Ein daneben angebrachter Briefkasten war geöffnet und Hebelspuren an einer Gebäudetür neben dem Automaten waren frisch. Ins Gebäude war man nicht eingedrungen. Was aus dem Briefkasten fehlt ist noch unbekannt. Nach ersten Ermittlungen sollen sich kurz vor dem Knall zwei männliche Personen am Waschpark aufgehalten haben. Sie entfernten sich zu Fuß in Richtung Oststraße. Sollten verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, bittet die Polizei in Dülmen unter 02591-7930 um Hinweise.

