Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, In der Steverau, Täter nach vers. Einbruch festgenommen

Coesfeld (ots)

Am Samstag, den 30.12.2023, gegen 21:05 Uhr, vergewisserte sich der 41-jährige männliche Täter, durch Klingeln und Klopfen an der Haustür des Einfamilienhause, ob die Luft rein ist. Da niemand reagierte und auch kein Licht im Haus auf Anwesenheiten deutete, begab er sich zur rückseitigen Terrasse, schob das Rollo hoch und versuchte die Scheibe zu zerstören, um ins Innere zu gelangen. Doch der Täter hatte die Rechnung ohne die Eigentümerin gemacht. Diese befand sich daheim, horchte auf und verständigte umgehend die Polizei. Diese konnte die flüchtende Person noch in der Nähe antreffen. Der Täter war alkoholisiert und ohne einen festen Wohnsitz. Er wurde festgenommen.

