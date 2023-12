Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Hiddostraße/Einbrecher erbeuten Ohrringe

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangten bislang unbekannte Einbrecher am Donnerstag (28.12.) in ein Wohnhaus. Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Bei der Anzeigenerstattung konnte bereits festgestellt werden, dass Schmuck aus dem Schlafzimmer gestohlen wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 15.00 und 20.00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell