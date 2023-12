POL-COE: Lüdinghausen, Riedkamp/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots) - Mit Böllern haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag (29.12.) einen offenen Bücherschrank im Schlosspark beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag 18.30 und Freitag 08.00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

mehr