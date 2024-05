Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Fahrraddiebstahl: Festnahme und Untersuchungshaft

Hamm-Mitte (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Montag, 20. Mai, gegen 14 Uhr, zwei Männer beobachten, die sich an zwei auf dem Gehweg der Adenauerallee abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Nachdem die Männer die Schlösser knackten, flüchteten sie auf den Rädern in Richtung Innenstadt.

Die alarmierten Polizisten konnten einen der Männer bei der Fahndung in Höhe des Nordenwalls stoppen und festnehmen. Die Beamten stellten das gestohlene Rad sicher und brachten den Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam. Der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene 29-Jährige wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnete.

Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin flüchtig. Er soll 30 bis 40 Jahre alt sein, eine dünne Statur haben und zur Tatzeit mit einem grauen T-Shirt und einer blauen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Riverside im Wert von etwa 1.500 Euro. Hinweise auf den Mittäter und den Verbleib des gestohlenen Rades nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Das bei dem 29-Jährigen sichergestellte Rad konnte dem Eigentümer auf der Polizeiwache wieder ausgehändigt werden.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell