Ulm (ots) - Am Samstag gegen 12.30 Uhr befuhr eine 22-jähriger Mann mit seinem Seat die Kreisstraße von Oggenhausen kommend in Richtung Christophsruhe. An der Einmündung wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen Mercedes, der auf der vorfahrtsberechtigten Straße in Richtung Heidenheim unterwegs ...

mehr