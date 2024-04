Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeistation Braunlage vom 14.04.2024, 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Goslar (ots)

Braunlage: PKW-Aufbruch (Zeugenaufruf)

Braunlage: Am Sonntag, den 14.04.2024, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:05 Uhr, wurde auf dem Wanderparkplatz Rinderstall, der sich neben der L 519, in der Nähe der B27 befindet, ein VW UP aus Hannover aufgebrochen. Der/die unbekannten Täter schlugen bei dem PKW die hintere linke Seitenscheibe ein und entwendeten auf dem Rücksitz eine dort abgelegte Reisetasche, einen Rucksack sowie eine Einkaufstasche mit neu gekaufter Bekleidung. Bereits am 04.04.2024, gegen 19:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Waldmühle, beim dortigen Reitstall zu einem ähnlich gelagerten ED in PKW. Hierbei schlugen die unbekannten Täter ebenfalls die hintere linke Seitenscheibe des dort abgestellten PKW ein und entwendeten eine Tasche. Ein Tatzusammenhang könnte bestehen, da beide Tatorte in unmittelbarer Nähe der B27 liegen. Aus diesem Grund bittet die Polizeistation Braunlage Personen die die Hinweise zu möglichen Tätern oder Kfz geben können sich unter der Tel. Nr.: 05520/9326-15 zu melden. (A. Quast, PHK)

