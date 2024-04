POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für die Zeit von Freitag, 12.04.2024, 12:00 Uhr, bis Samstag, 13.04.2024, 12:00 Uhr, für den Bereich Goslar und Langelsheim

Goslar (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Schulgebäude in Goslar-Baßgeige ein. Gegen 3.50 Uhr hatte ein Wachmann ein offenstehendes Fenster am Gebäude eines Gymnasiums in der Bornhardtstraße bemerkt und die Polizei verständigt. Nachdem der oder die Tatverdächtigen in das Gebäude gelangt waren, ...

mehr