Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.04.2024

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Schulgebäude in Goslar-Baßgeige ein.

Gegen 3.50 Uhr hatte ein Wachmann ein offenstehendes Fenster am Gebäude eines Gymnasiums in der Bornhardtstraße bemerkt und die Polizei verständigt. Nachdem der oder die Tatverdächtigen in das Gebäude gelangt waren, durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und versuchten offensichtlich einen Tresor anzugehen. Einzelheiten zu möglichem Diebesgut sind aktuell nicht bekannt.

Die Ermittler der Kripo interessieren sich in diesem Zusammenhang für Beobachtungen, insbesondere im Nahbereich der Schule, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell