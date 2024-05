Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher durchwühlen Schulkiosk

Hamm-Uentrop (ots)

Dass trotz des Feiertages Licht in der Cafeteria brannte, erregte am Pfingstmontag, 20. Mai, die Aufmerksamkeit des Hausmeisters einer Schule an der Karl-Koßmann-Straße. Bei seinem anschließenden Kontrollgang bemerkte er diverse Einbruchspuren und alarmierte die Polizei.

Über ein Fenster hatten sich Unbekannte zwischen 16 Uhr am 19. Mai und etwa 14 Uhr am Folgetag gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und sich schließlich den Weg in die Kantine gebahnt. Dazu beschädigten sie auch mehrere innenliegende Türen.

Die Täter durchwühlten die Waren im Schulkiosk. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Es entstand jedoch Sachschaden.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell