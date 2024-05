Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall auf Lange Straße - Fahrer am Steuer eingeschlafen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 28-Jähriger ist am Freitag, 17. Mai, am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen und auf der Lange Straße in einen am Fahrbahnrand geparkten Kia gekracht.

Erst durch den Aufprall gegen 15.20 Uhr nahe der Weißenburger Straße ist er nach eigenen Angaben wieder aufgewacht. Er war mit der rechten Front seines Volkswagen in die hintere, linke Seite des anderen Fahrzeugs gefahren.

Die Einsatzkräfte stellten seinen Führerschein sicher.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell