POL-HAM: Seniorin stürzt nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Hamm-Heessen (ots) - Auf einem Parkplatz an der Fahrenheitstraße hat sich am Freitag, 17. Mai, ein Unfall mit Fahrerflucht zugetragen. Bei dem am rechten Heck beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Ford. Dieser war zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr an der genannten Örtlichkeit abgestellt. In dieser Zeit ist ein unbekannter Fahrer offenbar mit dem Auto kollidiert. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa ...

